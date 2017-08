Dagje Efteling? Vanaf nu moet je reserveren voor een ritje in de Python

Achtbaanliefhebbers opgelet: wanneer je binnenkort een dagje naar de Efteling op de planning hebt staan, moet je reserveren om een ritje in de Python te kunnen maken. De Efteling begint hier volgende maand mee als proef, om hiermee de wachttijd te verminderen tot maximaal een kwartier.

‘We weten dat wachten het minst favoriete onderdeel van een dagje uit is’, zo motiveerde een woordvoerster de keuze voor het nieuwe systeem dat volgens haar uniek is voor Nederland. Hoe het werkt? Je kunt via de app van de Efteling of bij automaten in het park een instaptijd kiezen voor de achtbaan, zodat je niet langer urenlang in de rij hoeft te staan. ‘Iedereen moet een tijdvak reserveren.’

Het experiment duurt twee maanden. Als het een succes is, kan het systeem worden ingevoerd bij meer attracties in het sprookjespark in Kaatsheuvel. De Efteling benadrukt wel dat het geen voorrangssysteem is waar attractieparken in bijvoorbeeld de Verenigde Staten veel geld mee verdienen.

