Nostalgie: ‘Dag Sinterklaas’ krijgt gloednieuwe afleveringen

Ketnet start binnenkort met de opnames van gloednieuwe afleveringen van het programma ‘Dag Sinterklaas’. De iconische serie over de man die kinderen over de hele wereld overstelpt met cadeautjes op 6 december wordt in een hedendaags jasje gestoken.

‘Dag Sinterklaas’ was vroeger een vaste waarde bij het aftellen naar 5 december. Alleen al bij het horen van het bekende introdeuntje komt er een gigantische glimlach op ons gezicht. Dankzij Bart Peeters en Jan Decleir – de enige échte sint – kwamen we als kleine kindjes alles te weten over de goedheiligman uit Spanje met zijn mijter en lange witte baard.

Nieuwe afleveringen

Ketnet besloot nu na 25 jaar om nieuwe afleveringen te maken. De opnames van het nieuwe seizoen starten binnen enkele maanden en de sint krijgt een hedendaagse metamorfose. Op die manier wil de zender de nieuwe generatie kinderen kennis laten maken met Sinterklaas, zwarte piet en Slecht-Weer-Vandaag. Al weten we nu al dat ook wij met veel plezier elke aflevering zullen bekijken!

Dolfijntje

Wie de rol van de sint op zich zal nemen, is nog niet duidelijk. ‘Hij zou wel eens een beetje op een dolfijntje uit Bavikhove kunnen lijken’, knipoogt Ketnet. Wat wel zeker is, is dat Hugo Matthysen opnieuw in zijn pen kruipt om het verhaal te schrijven en dat de regie in handen is van Stijn Coninx. De nieuwe afleveringen zullen in het najaar van 2019 op Ketnet te zien zijn. Wij kunnen al niet meer wachten!

Beeld: Still uit aflevering