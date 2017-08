Daar issie dan: de langverwachte trailer van Penoza seizoen 5

We moeten nog héél even geduld hebben tot we het vijfde en laatste seizoen van Penoza kunnen bekijken. Maar na lang wachten is dan eindelijk de trailer hier, en wij kunnen maar een ding concluderen: het gaat weer een zinderend seizoen worden. Can’t wait!

We staan te trappelen tot het seizoen van start gaat, maar worden er tegelijkertijd ook een beetje weemoedig van. Want met het vijfde seizoen komt er een einde aan de spannende NPO-serie, die sinds 2010 zo’n miljoen kijkers per aflevering trekt.

Toch is er een lichtpuntje voor de diehard fans, want producent Alain de Levita maakte eerder bekend dat hij samen met regisseur Diederik van Rooijen een film gaat maken, ‘om de Penoza-reeks gedenkwaardig af te sluiten.’

Het vijfde seizoen van Penoza is vanaf 27 augustus op televisie. Hieronder kun je de trailer bekijken!

