CUTE: deze jongens kozen voor hetzelfde kapsel ‘zodat hun leerkracht hen niet uit elkaar zou kunnen houden’

Maak kennis met Jax. Het 5-jarige blonde jongetje uit het Amerikaanse Louisville vroeg zijn mama of hij hetzelfde kapsel mocht hebben als zijn beste vriendje Reddy. En wel om de schattigste reden.

Jax wilde namelijk graag zijn leerkracht foppen. De 5-jarige cutie vroeg zijn mama of hij hetzelfde kapsel kon hebben als zijn beste vriend Reddy, naar eigen zeggen ‘zodat onze leerkracht ons niet uit elkaar zou kunnen houden’. ‘Hij vond het een hilarische gedachte om zijn leerkracht in de war te brengen’, vertelt Jax’ mama Lydia op Facebook.

Als dit geen bewijs is dat haat en vooroordelen aangeleerd worden, weet ik het ook niet meer

Zoals je op onderstaande foto kan zien, is Jax blank en Reddy zwart. Maar voor Jax is de huidskleur van zijn vriendje duidelijk niet relevant. ‘Als dit geen bewijs is dat haat en vooroordelen aangeleerd worden, weet ik het ook niet meer’, aldus mama Lydia.

Sinds het verhaal van Jax en Reddy afgelopen vrijdag door Lydia op Facebook werd gepost, kreeg het reeds 140.000 likes en werd het al meer dan 76.000 keer gedeeld. Zoveel schattigheid kan dan ook niet anders dan viraal gaan.

Lees ook: