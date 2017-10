Cute: Je kunt nu op kamp om te ‘daten’ met asieldieren

Ben jij op zoek naar een hond? Overweeg dan een hondje uit het asiel. In tientallen asielen zitten beestjes te wachten op een tweede kans, op een warm huis en een lief baasje. Wil je nou zeker weten dat jij en je asieldier een goede match zijn? Dan kun je (in Engeland) althans, volgend jaar gewoon een weekendje op een soort matchingskamp.

In het Britse Devon ontvouwt zich volgend jaar iets heel bijzonders. We kennen al talloze televisieprogramma’s waar mensen een bepaalde periode met elkaar doorbrengen in een villa / op een eiland / in de wildernis / etc. met als doel om de ware liefde te vinden. Nu kan dit ook om je perfecte match in de vorm van een adoptiehondje te vinden.

Het evenement wordt georganiseerd door kampeersite campsites.co.uk en het zal ‘Love Island Dog Rescue Campsite’ heten. Een heel weekend lang zullen baasjes in spé en dierenasielen samenwerken om zoveel mogelijk perfecte matches te vinden.

Activiteiten op het programma zijn bijvoorbeeld speurtochten, verzorgingsmomenten en kleine trainingen waar je een band met de viervoeters kunt opbouwen. Deelname aan het evenement is gratis en het doel is natuurlijk dat het asiel hierna weer een stukje leger is en wat meer beestjes een gelukkig thuis vinden. Een geweldig initiatief als je het ons vraagt!

