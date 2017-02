CUTE: Dit is de schattigste cover van ‘Gangsta’s Paradise’ die je ooit hebt gezien

Zondag is niet alleen de perfecte dag om een Netflix-marathon te houden, het is ook hét moment om Youtube af te struinen naar leuke en grappige video’s. En hoe schattiger het filmpje, hoe beter. Speciaal voor jullie delen wij onze vondst van de week: de schattigste cover van ‘Gangsta’s Paradise’ die je ooit gezien hebt!

Zingende kinderen = altijd schattig! En dat wist ook Matt Silverman, de man achter het Youtube-kanaal FREE DAD VIDEOS. Matt is zelf een muziekliefhebber en wilde iets meer doen dan gewoon covers op het internet zetten. Hij riep dan maar de hulp in van zijn dochtertje Amelia, dat een echt rap-talent blijkt te zijn. Samen coverde ze het bekende liedje ‘Gansta’s Paradise’ van Coolio en het resultaat is gewoon geweldig!

CUTE-ALERT: Ook het jongste kindje van Matt verschijnt in de video en neemt de taak van drummer op zich!

Nog meer schattigheid? Matt en Amelia coverden eerder ook al ‘Shut Up and Dance‘ en ‘Take On Me’.