Cupcakes en lama’s: dít zijn de nieuwe emoji van 2018

Sinds de toevoeging van de unicorn en de avocado, zijn onze WhatsApp-berichtjes niet meer hetzelfde. Nog niet tevreden? Dan komt dat goed uit, want begin 2018 zullen er maar liefst 130 nieuwe emoticons aan de collectie toegevoegd worden. Winning!

De nieuwe smileys zijn niet mis. Ga je altijd stuk om filmpjes van lama’s en app je hier geregeld over? Dan kun je nu je slag slaan, want vanaf 2018 zal er een ware lama emoticon tot je beschikking zijn.

Daarnaast kun je superhelden, een smiley met een feestmuts, een smiley met hartjes om het gezicht en een smiley van een slechterik verwachten. In de categorie ‘food’ komt er ook een heel scala aan nieuwe smileys, want in het nieuwe jaar kun je onder andere een bagel, een mango en een cupcake naar je vriendinnen versturen.

Benieuwd welke emoji er allemaal komen? Check dan hier de hele lijst. Wat is jouw favoriet?

Bron en beeld Lindanieuws