Cool: De nieuwste iPhone kun je draadloos opladen

Waren we al zwaar onder de indruk van de strakke iPhone 7. De iPhone 8 blijkt nog veel meer voor ons in petto te hebben. Volgens Macrumors gaat de nieuwe iPhone namelijk een heel spannende nieuwe optie hebben: je kunt hem opladen zonder oplader. Yes!

Opeens ergens staan met een lege batterij is nou eenmaal ontzettend onhandig. Natuurlijk zijn er wel manieren waarop je het leeglopen van je batterij zo lang mogelijk kunt uitstellen, maar een echte oplossing was er nog niet. Tot nu dan! Apple werkt volgens Macrumors namelijk samen met Broadcom aan een draadloos oplaad systeem. Daarmee zou het mogelijk worden om je telefoon heel makkelijk op te laden. Geen gesleep meer met opladers!

Behalve de mogelijkheid tot draadloop opladen zou de nieuwe iPhone ook een glazen achterkant hebben. Klinkt goed toch? Helaas zit er aan dit super deluxe model wel een flink prijskaartje van waarschijnlijk meer dan $1000. Ai…

Bron: macrumors.com