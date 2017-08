Column Tess: ‘Papa zegt dat ik niet meer  mag facetimen met jou’

Wat is er aan de hand: Ik ben samen met Leon en Liva in Washington DC, op bezoek bij mijn broer en zijn gezin. Het is fijn om bij Boris te zijn, na de psychose-periode.

FACETIMEN

‘Mama, ik mis jou!’

‘Lieve schat, ik mis jou ook!’ Ik ben aan het facetimen met Jonas.

‘Zullen we tot drie tellen, mam?’

‘Dat is goed. Eén, twee, drie… Dan moet je wel ophangen.’

‘Ik was het vergeten. Zullen we tot tien tellen?’

‘Oké, we tellen tot tien.’

Bij tien verbreekt Jonas de verbinding. Ik zucht. Benieuwd wanneer hij terugbelt. Onno vertelde dat hij weer in bed plast vanaf mijn ziekenhuisopname. En hij is helemaal van slag sinds hij hoorde dat we hier zijn. Hij facetimet me wel vijf keer per dag. Ik voel me schuldig dat ik er kennelijk niet goed genoeg over heb nagedacht. Het leek me wel praktisch, Jonas was toch al op vakantie met Onno en Nienke. Maar ik had geen rekening gehouden met de emotionele impact. Natuurlijk voelt hij zich buitengesloten. Mijn telefoon gaat weer over.

‘Hé Jonas, ben je daar weer?’

‘Ja, papa zegt dat ik niet meer mag facetimen met jou, maar dat mag toch wel, hè mam?’

‘Ja hoor, dat mag wel.’

‘Ik was iets vergeten. Liva is mooier dan Romy, veel mooier. Maar wat doe je dan als ze stout is?’

‘Dan zeg ik stoute Liva.’

Jonas proest van het lachen. ‘Pap, ik zei het toch! Ze noemt haar stoute Liva!’ roept hij naar Onno. Als we opgehangen hebben, krijg ik een app van Onno. ‘Ik wil niet vervelend doen, maar het zou hier een stuk gezelliger worden als jij dat facetimen niet stimuleert.’

Ik spring meteen op de kast. ‘Nou ja, zeg, moet je dit nou zien!’ Ik laat de app lezen aan Leon. Hij reageert totaal anders dan ik had verwacht: ‘Ik geef hem niet graag gelijk, maar in dit geval heeft hij wel een punt.’