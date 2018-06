Column Tess: ‘Waar Leon vroeger alles wat Anne deed goed vond, is hij er nu helemaal klaar mee’

Wat is er aan de hand: na een heerlijke gezinsvakantie op Ibiza zijn Leon en ik thuisgekomen in een beestenbende, achtergelaten door Anne en haar vrienden.

Naam: Tess Bleeker (34) | Beroep: Even niks | Kinderen: Jonas (6) en Liva (1) | Stiefdochter: Anne (21) | Partner: Leon

Op kamers

Van de buren hebben we inmiddels begrepen dat het feest zaterdagmiddag al is begonnen en dat het de hele avond en nacht is doorgegaan. Ze hebben de politie gebeld, die drie keer (!) is langsgekomen, waarna het om vijf uur ’s ochtends (!) eindelijk stil was.

Leon heeft hele gesprekken gevoerd met Anne. Hij had haar met vier mensen in ons bed aangetroffen, en nog twee in de kinderkamer. In haar eigen kamer had gek genoeg niemand geslapen. De drab op de vloer in onze slaapkamer was inderdaad kots geweest, de wijnvlek op de muur was er allang ingetrokken en de lege flessen waren afkomstig uit de zorgvuldig samengestelde wijnvoorraad van Leon. De verklaring van Anne was: ‘Beetje uit de hand gelopen feestje.’ Iets wat spontaan was ontstaan. Verder had ze niks te melden. Ze had gewoon gedacht dat wij later zouden thuiskomen en dat ze alles nog wel zou kunnen opruimen.

Ik heb weleens gehoord over pubers en stiekeme feestjes die totaal ontsporen, maar dat soort dingen gebeuren toch niet meer als je eenentwintig bent?! Anne heeft het natuurlijk allemaal zelf moeten schoonmaken, maar voor Leon was dat niet genoeg. Waar hij vroeger nog alles vergoelijkte wat Anne deed, is hij er nu helemaal klaar mee. Hij heeft gezegd dat ze niet langer welkom is om bij ons te wonen. Ze moet een kamer gaan zoeken en hij is alleen maar bereid om haar een financiële bijdrage te geven als ze zich inschrijft voor een studie. Om eerlijk te zijn vind ik het nogal hard dat ze ons huis uit moet, maar hij zegt dat ze niks leert zolang wij haar de hand boven het hoofd blijven houden. Ze moet volwassen worden.

‘Dan bedenk ik me wat mijn moeder zou hebben gedaan’

Ik merk dat Anne elke poging van mij om een gesprek aan te gaan, afhoudt. Ik weet niet of ze zich schaamt of dat ze juist denkt: heb ik het gezeik van mijn vader al moeten aanhoren, krijg ik dat mens er ook nog overheen. Het voelt ongemakkelijk. Als ik haar aan de keukentafel zie zitten met haar laptop, heb ik de neiging om weer weg te lopen, maar dan bedenk ik me wat mijn moeder zou hebben gedaan.

‘Wil jij ook iets drinken?’

‘Nee, dank je,’ zegt ze zonder op te kijken.

‘Anne, ik vond het heel heftig wat je…’

‘Ik heb al sorry gezegd, toch?’ Ze kijkt me heel even aan. Dan richt ze zich weer op haar laptop. ‘Ik ben een kamer aan het zoeken.’

‘Ik hoef niet nog een keer sorry te horen. Ik wil gewoon weten hoe het met je gaat.’

‘Kut. Voor de meeste studies ben ik veel te laat. En kamers zijn ziek duur.’

‘Kun je niet tijdelijk bij een vriendin, of zo?’ vraag ik.

Ze zucht diep. ‘Welke vriendin?’

Ineens heb ik met haar te doen. ‘Zal ik je helpen?’ Ik loop naar haar toe en kijk met haar mee naar het scherm. ‘Studiewijzer’, lees ik. ‘Wat wil je het allerliefst doen?’ vraag ik haar. ‘Ik weet het niet…’ Ze legt haar handen op haar gezicht en begint zacht te snikken.

