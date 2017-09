Column Leonieke: ‘Luister naar je onderbuikgevoel’

Leonieke (35) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Je leest er nog regelmatig over in de krant en je denkt dat het jou nooit zal overkomen. Ik heb het over familiedrama’s. Maar het kan wél iedereen overkomen: dat iemand die heel dicht bij je staat, je iets gruwelijks aandoet. Dat heb ik geleerd van Shanti, met wie ik vorig jaar in contact kwam nadat haar zoontje Elfin van elf maanden oud door haar ex was vermoord. Eigenlijk zijn er geen woorden te vinden om te beschrijven wat ik daarvan vind of wat ik daarbij voel. Veel mensen zeggen, als ze zoiets verschrikkelijks horen: “Ik zou zelfmoord plegen.”

Dat heeft Shanti niet gedaan. Zij is er nog en ze gaat door met leven en daar heb ik diepe bewondering voor. Ze heeft mij geleerd in onze gesprekken dat je niet kunt weten hoe je reageert als je zoiets overkomt en dat je niet kunt oordelen over het verdriet van andere mensen. Maar vooral heeft ze laten zien hoe sterk zij zelf is. Shanti vertelt haar verhaal omdat ze andere mensen wil helpen. En het is heel belangrijk dat haar verhaal wordt verteld, al was het maar om de herkenning.

Soms zit je in een relatie die eigenlijk niet klopt. Je wordt psychisch mishandelt, of lichamelijk, en toch blijf je en investeer je in de relatie. Misschien uit hoop op verbetering, of omdat je iemand wilt helpen. Mijn tip, en deze leen ik van Shanti: luister naar je onderbuikgevoel. Ga weg als iets niet oké is of zoek hulp. Liefde moet namelijk wel kloppen en alleen jij kunt aanvoelen of dat zo is.

