COLUMN Leonieke: Uniek

Elke week praat Flair-hoofdredacteur Leonieke Borghuis (35) je bij over haar dagelijkse beslommeringen en pleziertjes. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Een dwangneurose klinkt heel heftig, en dat is het in veel gevallen ook, laat daar geen twijfel over zijn. Bij Flair weten we inmiddels dat iedereen zo zijn trekjes heeft.

Zo moet collega Peggy altijd poetsdoekjes in haar tas hebben (als ze het vergeet, gaat ze terug naar huis) en ook onze collega Chantal houdt er wat kleine dwangneuroses op na met

bijvoorbeeld haar wekker (lees haar column op pagina 67).

Ik vind de gedachte dat we echt allemaal iets geks hebben wel geruststellend

Ik zie mezelf als een vrij nuchter persoon zonder gekke karaktereigenschappen maar als ik mijn gedrag onder de loep neem, dan blijk ik toch ook een kleine vorm van ‘dwang’ te hebben. Zo heb ik liever niet dat tijdens het eten de verschillende dingen op mijn bord elkaar aanraken, dus het vlees moet wegblijven van de groenten. Gebeurt het toch,

dan moet ik bijna kokhalzen (compleet idioot, vind ik zelf ook). En ook mijn pasjes in mijn portemonnee moeten op een bepaalde volgorde zitten anders. Ik heb anders het gevoel dat ik het overzicht kwijt ben. Welk overzicht? Geen idee, maar volgens de experts doen wij mensen dit soort gekke dingen, omdat we ons ergens aan willen vasthouden en dan vooral in drukke tijden.

Ik vind de gedachte dat we echt allemaal iets geks hebben wel geruststellend. Eigenlijk is dat de beste houvast: iedereen is uniek. En zeg nou zelf: het zou een saaie boel worden als iedereen hetzelfde was.

