Column Leonieke: Trendgevoelig

Elke week praat Flair-hoofdredacteur Leonieke Borghuis (35) je bij over haar dagelijkse beslommeringen en pleziertjes. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Wat is het toch lekker om al bezig te zijn met de mode van het voorjaar. Ook al is het nu af en toe nog flink koud, en liggen de handschoenen en dikke sjaals nog

niet ­op zolder, ik weet al precies welke ­sandalen ik wil hebben voor straks (en ik ga ze deze week ook direct online bestellen).

Ik ­probeer stiekem wel een beetje de trends te ­volgen, al begrijp ik heel goed dat niet alles meer aan mij besteed is, sinds ik de 35 heb bereikt. Natuurlijk, ­iedereen moet gewoon ­aan­trekken waar hij of zij zich goed in voelt, maar voor mij zijn er grenzen. Zo heb ik de high waist trend aan me voorbij laten gaan. Ik bedoel dan niet dat de broek een beetje hoog opgetrokken wordt, maar het model dat bijna onder je oksels zit.

Het is me te veel jaren tachtig, en die tijd, en dus ook die ­broeken, heb ik achter me ­gelaten. De trend waar ik echt heel blij van word, is die van de instappers. Ze geven me het ultieme voorjaars­gevoel. Ik heb ze dan ook in allerlei uitvoeringen en kleuren, maar dankzij de ­prachtige selectie van onze moderedactie (zie pagina 38) weet ik dat ik mijn collectie weer kan uitbreiden.

En nu ik toch achter mijn laptop zit, voeg ik maar meteen de daad bij het woord. Fijn dat online shoppen. O, en ook nog even Facebook checken (wat heeft vriendin I. een leuke nieuwe profielfoto) en Instagram… Argh, ben ik social media ­verslaafd? Op pagina 48 lees je de uitslag van onze social media enquête. Spoiler alert: ik ben niet de enige!

