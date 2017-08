Column Leonieke: Sterke vrouwen

Elke week praat Flair-hoofdredacteur Leonieke Borghuis (35) je bij over haar dagelijkse beslommeringen en pleziertjes. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

‘Ik voel me zo krachtig,’ vertelt Joyce in haar verhaal (pagina 54) over haar ex die probeerde haar leven te verwoesten. Ze heeft hulp gezocht en heeft zo iets aan haar situatie kunnen veranderen. Ontzettend dapper en goed. En ik ben heel trots dat ze haar verhaal met ons wil delen.

Dit nummer staat sowieso boordevol met sterke vrouwen. Zo vertellen Sylvie en Leen over hun peuters die nog steeds gek zijn op borstvoeding. Iedereen vindt daar natuurlijk iets van, maar ik vind vooral dat deze vrouwen moeten doen waar zij zich goed bij voelen. En dat doen ze, waarvoor hulde!

Ook alle lof voor de lezeressen die de nieuwste najaarstrends voor ons showen. Doe het maar eens: leuk in de camera kijken met een stylist en visagist die continu aan je plukken (doodeng!), maar het resultaat is fantastisch. Nu kan ik de laatste mode direct vertalen naar mezelf, iets wat toch minder goed lukt als het ik het bij modellen met maatje 34 op de catwalk zie.

En natuurlijk wil ik powervrouw Nicolette Kluijver niet vergeten. Wat heeft zij een heftige tijd achter de rug! Ik vind het bijzonder hoe positief zij nu in het leven staat en een dramatische ervaring omzet in iets positiefs. Ze geniet nu van alles. Kijk, daar kunnen we een voorbeeld aan nemen.

