Column Leonieke: mooi jasje

Leonieke (35) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Wat een heerlijke Flair hebben we deze week weer gemaakt! Zo veel herkenbare verhalen. Zo heb ik erg genoten van Elien, Marianne en Virginie die vertellen over hun verslaving aan kleding. Nu heb ik geen veertig bloemenjurken en oneindig veel jeans, maar ik heb wel meer dan genoeg. Het instant geluksgevoel van ‘iets nieuws’ vind ik erg verslavend. Ik voel me altijd goed als ik iets nieuws heb en ik geloof vaak oprecht dat wéér een jas mijn leven compleet maakt. Echt, ik heb zo veel jassen! En waarvoor? Een jas heb ik namelijk het minst aan. De meeste dagen van de week zit ik in de auto op weg naar mijn werk, waar ik de hele dag binnen zit.

Het daadwerkelijke moment dat ik kan shinen in een mooie jas, is op weg naar school met Willem. En dan heb ik ook nog veel lange jassen die in de auto helemaal niet lekker zitten. Dat moet toch ophouden, dat gedoe met die jassen. Maar goed, afgelopen week was ik op een event van topontwerper Mart Visser en daar zag ik dus een jas waar ik direct verliefd op was. Vergeet daarom dit verhaal hierboven, want ik heb hem zonder aarzelen gekocht, en ik ben er even heel gelukkig mee. 😉 Nu de kapstok nog herinrichten…

Wie ik speciaal nog even wil noemen, zijn de vrouwen die zich deze week blootgeven in My body and me – baby. Bijna in je nakie zwanger én na je bevalling op de foto, met zo veel zelfvertrouwen. Daar ben ik hartstikke trots op! Want blij zijn met jezelf, dat is precies waar we bij Flair voor staan. In je ondergoed én in je (zoveelste) jas!