Column Leonieke: ‘Maar laten we ook vooral het leven vieren!’

Leonieke (35) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

De borstkankermaand in oktober is tegenwoordig een begrip. Ik leefde een tijd met de gedachte dat deze ziekte inmiddels goed op de kaart staat en dat wij vrouwen ons heel bewust zijn van het feit dat dit iedereen kan overkomen. Dat dacht ik dus, totdat een oud-collega een mail stuurde waarin ze vertelde dat ze borstkanker heeft. En hoewel de ziekte vaak voorkomt, was dit voor mij de eerste keer dat het ging om een jonge vrouw die ik ken. Het kwam hard binnen en ik vond het enorm confronterend: het kan iedereen overkomen, want als zij het heeft, dan kan ik het ook krijgen. Het kwartje viel nu pas. Daarom ben ik heel blij met het openhartige verhaal van Marlien in Flair 41. Zij deelt haar hele ziekteproces op Instagram, van het afscheidsfeestje van haar borsten tot haar kale kop. Respect! Ik ben er supertrots op dat zij (en elke week nog meer Flair-vrouwen) haar heftige levensverhaal met ons wil delen.

Maar laten we ook vooral het leven vieren! Deze week doen we dat met de leukste handtassen van dit seizoen. Klein geluk heet dat geloof ik. En met bruiden die vertellen over – soms hilarische – blunders op de mooiste dag van hun leven. Verder loopt Kay Nambiar leeg in de Huishoudladder en weten we dankzij het verhaal van journalist Marlies Jansen dat je huis opruimen écht gelukkig maakt. Kortom, deze Flair staat bomvol leesvoer. Geniet ervan.

