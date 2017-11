Column Leonieke: Kwetsen

Leonieke (35) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Bodyshaming, waarom doen mensen dat toch online? Waarom zou je een flauwe grap of opmerking maken over iemands volle heupen of paar extra kilo’s? Maar het gebeurt en het kan keihard bij iemand aankomen. Wij vrouwen zijn er ook wel erg goed in, om vrij subtiel een kwetsende opmerking te maken.

Ik weet nog dat een vriendin tegen me zei dat ik zo slank ben dat het niet meer mooi is. Iets waar ik zelf totaal niet mee bezig was, niet onzeker over was en ook niet ongelukkig van werd. Alleen, juist door die opmerking ben ik er nu wel mee bezig. Laatst bekeek ik mezelf in de spiegel en toen vond ik mijn hoofd ineens te groot op mijn lijf. Nooit eerder bij stilgestaan!

Ik heb even navraag gedaan bij Robert en hij vindt het complete onzin. En eigenlijk heeft hij natuurlijk gelijk. Ik denk dat mijn vriendin me niet bewust probeerde te kwetsen, maar dat ze baalde dat afvallen bij haar zo moeizaam gaat. Wat ik ook begrijp!

Op dit vlak hebben vrouwen misschien nog wel wat te leren, want eerlijk gezegd: zelf ben ik ook niet onschuldig. Ik denk namelijk altijd te weten hoe je moet afvallen, terwijl ik zelf gewoon geluk heb met mijn genen. En nu ik de verhalen over bodyshaming heb gelezen in Flair, weet ik zeker dat ik beter moet letten op wat ik zeg of vind. Weet je, je hoeft niet meteen je mening eruit te gooien. Eerst heel even nadenken over je woorden. Ik ga er zelf ook aan werken.