COLUMN Leonieke: Kibbelen

Elke week praat Flair-hoofdredacteur Leonieke Borghuis (35) je bij over haar dagelijkse beslommeringen en pleziertjes. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Ruziemaken. Het klinkt niet als een leuk onderwerp, maar toch heb ik erg gelachen om de verhalen van de vrouwen die eerlijk vertellen over de dingen waarover zij met hun partner kibbelen op pagina 54. Niet iedereen zal het toegeven, maar ik denk dat elk gezond stel ruziemaakt over kleine, nutteloze zaken.

Zelf herkende ik veel in het verhaal van Joyce, over het dekbed dat altijd ingepikt wordt door manlief. Ik heb daar dus zelfs een keer foto’s van gemaakt, omdat die van mij het altijd ontkende. I know, het gaat helemaal nergens over, het is echt niveau dopje-tandpasta. Niks mis mee, maar je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je niet op alle slakken zout legt.

Een halfuurtje klagen tegen een goede vriendin is waarschijnlijk beter voor je relatie, want: die arme man… Zo werd ik laatst ’s avonds laat gebeld door een vriendin die in de regen voor haar eigen huis stond, omdat ze niet naar binnen kon. Haar vriend lag boven te slapen en hij had ‘de knip’ op de deur gedaan (en, bleek later, ook zijn telefoon op stil gezet).

Een situatie die bij mij ook wel wat woede zou opwekken. Mijn vriendin liep tien minuten leeg tegen mij over de domme actie van haar vriend en besloot toen maar om bij haar ouders te gaan slapen. Opgelost! Ik was wel blij dat ik er niet bij was, de volgende ochtend, toen ze wel weer naar binnen kon in haar eigen huis…

Maar inmiddels kunnen we erg lachen om de hele situatie (mijn vriendin ook).

Lees ook: