Column Leonieke: Jonge moeders

Leonieke (35) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Petje af, voor de jonge moeders Kato en Gilke in deze Flair (zie pag. 44). Zij wisten zeker dat ze er klaar voor waren om een gezin te stichten en gingen ervoor. Niks studentenleven of eerst nog even een werldreis maken. Ze trokken zich niets aan van andermans mening, maar volgden hun hart. Ze wensten een kindje, en kregen het ook (de achttienjarige Kato zelfs twee tegelijk!). Natuurlijk is dat niet altijd even makkelijk, financieel bijvoorbeeld, zeker als je nog bezig bent met je studie. Knap vind ik dat, om je studie of carrière te combineren met een gezin, op zo’n jonge leeftijd! Toen ik achttien was, reisde ik met een rugzak door Colombia en feestte ik in het weekend tot in de vroege uurtjes met mijn vriendinnen. De ware kwam ik net een tikkie later tegen. Waarvoor dank.

En nu we het toch over kinderen hebben: check de modeproductie eens op pagina 34. De coolste kleding voor jou en je kind waarin je de show kunt stelen samen met je mini-me. Niemand die dat uiteraard zo goed kan als Beyoncé (zie hiernaast), maar toch… Ik heb in ieder geval al iets gespot voor mijn jongens. En daar móet natuurlijk een passend outfitje voor mezelf bij uitgezocht worden. Maken we daarna net zo’n sprong van geluk als Beyoncé en haar dochter Blue Ivy. Niet in Parijs hoor, gewoon in onze eigen achtertuin. En dan stort ik me vervolgens nog even op die overheerlijke pastarecepten (pag. 68). Kan ik die ware van me ook weer eens verrassen.

