Column Leonieke: Huishouden

Elke week praat Flair-hoofdredacteur Leonieke Borghuis (35) je bij over haar dagelijkse beslommeringen en pleziertjes. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Het huishouden, het is op de redactie van Flair een onderwerp dat vaak wordt besproken. En dat gaat van ‘mannen die haren niet uit doucheputjes halen’ tot ‘mannen die de was wel opvouwen, maar dan totaal verkeerd.’ Ikzelf kan er ook lekker over klagen: heb je die van mij weleens de was op zien hangen? Het lijkt meer alsof hij alles met een grote boog naar het rekt gooit en dan wel ziet wat er blijft hangen (sorry schat).

Maar toen we een onderzoek onder ogen kregen waarin blijkt dat de gemiddelde Nederlandse man minder tijd aan het huishouden besteedt dan de vrouw, hebben we het onderwerp iets serieuzer aangepakt. Wat blijkt, wij besteden er 20,1 uur aan en de man daartegenover 10,1. Wow, de helft meer!

Vrouwen werken tegenwoordig veel meer dan vijftig jaar geleden, maar de verdeling van de taken in huis zijn nog (lang) niet gelijk getrokken. Natuurlijk mag iedereen alles lekker zelf bepalen, maar het is nooit erg om er eens over na te denken. Misschien kan wel anders toch?

Mijn man en ik hebben inmiddels (dat kostte wel een beetje strijd) de taken eerlijk verdeeld. Dat betekende wel dat ik niet meer moest zeuren over dat hij het allemaal niet goed deed, of beter gezegd, dat hij het niet op mijn manier deed. Ook een goeie om over na te denken! Wij vrouwen zijn vaak ook niet zo snel tevreden…

