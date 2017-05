Column Leonieke: Festivals

Elke week praat Flair-hoofdredacteur Leonieke Borghuis (35) je bij over haar dagelijkse beslommeringen en pleziertjes. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Elk jaar worden ze beter, groter, origineler en gezelliger! Festivals, I love them. Ze staan voor mij voor zomer (ook al lijkt het bij ons vaker herfst). En omdat de keuze reuze is, is er voor iedereen een geschikt feestje. Ik kan zelfs met mijn kinderen op meerdere plekken terecht, maar als ik heel eerlijk ben, ga ik toch liever zonder ze (sorry jongens).

Niks beters dan de hele dag met een groep vrienden lekker bijkletsen in het gras, een beetje dansen of luisteren naar een goede band. En ook best fijn, omdat de meeste festivals overdag zijn, lig ik op een schappelijke tijd in bed. Was ik vroeger vooral bezig met drinken, tegenwoordig ben ik vooral bezig met eten. De foodtrucks bieden elk jaar weer een uitgebreider menu aan. En nog beter, er zijn zelfs festivals die echt alleen maar draaien op ‘eten’. Intens geluk noemen ze dat ook wel. 😉

Omdat er tegenwoordig zo veel zijn, hebben we voor jullie een complete special gemaakt van onze favorieten. Een handige houvast in het enorme aanbod. Ik heb mijn lijstje alvast gemaakt: op nummer één staat natuurlijk Rollende keukens (eten), vervolgens pak ik

ook nog Awakenings mee (keihard dansen), met mijn vriendinnen ga ik naar Share a Perfect Day (veel workshops en veel kletsen) en ik sluit altijd af met De Parade (leuk met de kinderen). Bij mij staat het festivalseizoen AAN!

