Column Leonieke: ‘Dit is gewoon mijn nieuwe lijf’

Leonieke (35) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Regen en wind zijn zeker niet alles, maar stiekem geniet ik erg van de herfst. Natuurlijk van de kleur van de bladeren en hoe mooi de zon (want die schijnt echt wel af en toe) daarop kan vallen, maar ik ben ook blij dat ik dat bikini-gedoe weer een jaartje kan afsluiten. Ik kwam namelijk tot de conclusie dat die buik van voor mijn zwangerschappen echt niet meer terugkomt.

Ik heb nog even de illusie gehad dat het wél ging gebeuren, maar laatst lag ik onderuitgezakt op de bank met een T-shirt dat net iets te kort was (no worries, dat draag ik alleen thuis voor de buis) en toen viel me op dat mijn buik een grote massa van vel was, als in: er was geen spier te ontdekken. Ik heb me deze zomer prima gevoeld in mijn bikini, maar dat komt ook doordat ik toch altijd met mijn kids op het strand ben en dan druk ben met zandkastelen bouwen, vliegeren en schelpen zoeken. Er is dan geen tijd om na te denken over mijn lijf.

Na zo’n dag gooi ik een sarong over me heen en ben ik blij als ik eindelijk met mijn benen omhoog aan de rosé zit. Maar als een soort knuppel kwam hij ineens binnen: dit is gewoon mijn nieuwe lijf en daar kunnen geen buikspieroefeningen of work-outs tegenop, omdat ik nou eenmaal geen fitgirl ben. Daarom ben ik stiekem een beetje jaloers op de vrouwen in Flair deze week. Hoezo zwangerschapskilo’s? Enfin, ik ben blij met de herfst, want 1: wijde truien zijn helemaal in en 2: ik hoef voorlopig even niet in bikini.

