Column Leonieke: Boeken via Airbnb

Elke week praat Flair-hoofdredacteur Leonieke Borghuis (35) je bij over haar dagelijkse beslommeringen en pleziertjes. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Ik beken: ik heb nog nooit via Airbnb een overnachting of vakantie geboekt. Waarom? Het is voor mij nog vrij nieuw, onbekend en dus durf ik dat niet zo goed. Dat zeg ik natuurlijk niet tegen vrienden en kennissen die vol lof zijn over deze trend.

Ik vind het vooral knap dat ze er altijd zo luchtig over doen: ‘We gaan lekker een weekje naar Mallorca en we hebben een heerlijk huis via Airbnb geboekt aan een kleine baai waar nooit iemand komt.’ Het is namelijk ook nooit een ‘gewoon’ huis. Nee, ze gaan altijd naar van die unieke dingen waar je normaal gesproken nóóit zou komen. En dan heb je nog de groep die zelf hun huis verhuurt. Ze vertellen dat altijd zo van: ‘Is echt top, joh! Ik verhuur ons huis drie weken, lekker makkelijk verdienen. Doe jij dat niet?’ Eh, nee, ik doe dat niet.

De gedachte dat vreemde mensen in mijn bed hebben gelegen vind ik helemaal niks. Het is juist zo fijn om na een vakantie thuis te komen waar alles precies zo is zoals ik het graag heb. Hoe dan ook, ik ben dus wel van nieuwe plekken ontdekken, maar ben geen fan van massatoerisme. En kijk, dan komt de reisproductie in de Flair van deze week toch van pas. Want van de Airbnb-adressen in dit nummer krijg ik stiekem wel de reiskriebels. Toch maar op de bucketlist voor volgend jaar dan!

