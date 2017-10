Column Leonieke: ‘Blijkbaar volgen we braaf de trend van nu’

Leonieke (35) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Ik vind het heerlijk om in deze tijd van het jaar wat extra aandacht aan mijn huis te besteden. Zo ben ik eindelijk begonnen met het ophangen van de laatste schilderijen en ik struin op zaterdag weer met plezier woonwinkels af, op zoek naar dat ene leuke kussen voor op de bank. De herfst is natuurlijk ook het seizoen om met een kopje thee op de bank weg te kruipen onder zo’n fijne deken.

Op een regenachtige zaterdagmiddag kwam ik er met een vriendin achter dat onze inrichting best wel op elkaar lijkt. Zo heeft zij, net als ik, een schapenvacht op de bank, houten krukjes door het hele huis, een IXXI aan de muur, een vintage bureautje voor haar kind, kuipstoelen bij de eettafel en ook hebben we beiden een muur bomvol fotolijstjes. Blijkbaar volgen we braaf de trend van nu. En na een rondvraag op de Flair-redactie blijkt dat ook mijn collega’s gek zijn op houten krukjes en zogenaamd lukraak opgehangen fotolijstjes.

Natuurlijk maakt dat niet uit. Ik vind mijn huis, ondanks de woonclichés, oprecht mooi en gezellig. En ik blijf het leuk vinden om bij anderen binnen te kijken en zo op ideeën te komen. Daarbij maken veel dingen mijn interieur wel persoonlijk en origineel, want de foto’s die in de lijstjes zitten, zijn voor mij speciaal. Een ander pronkstuk: de Chesterfieldstoel. Na vijf jaar zeuren bij mijn man mocht ik ‘m eindelijk kopen. Je begrijpt: die stoel gaat nooit meer weg (en de man ook niet). Benieuwd of jij een wooncliché in huis hebt? Kijk dan even op pagina 66.

