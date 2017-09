Column Leonieke: Blij!

Elke week praat Flair-hoofdredacteur Leonieke Borghuis (35) je bij over haar dagelijkse beslommeringen en pleziertjes. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Ik heb werkelijk nog nooit gehoord van een vrolijke scheiding: hiep hoi, we zijn uit elkaar! Er komt denk ik altijd heel veel teleurstelling, onzekerheid en verandering bij kijken. Kortom: gedoe.

Maar scheiden doet niemand zomaar en dus komt er ook altijd weer een periode dat het beter gaat, en misschien wel beter dan ooit. Omdat je eindelijk van al die ruzies af bent, of omdat je eindelijk weer eens blij met jezelf bent of om wat dan ook. Of zoals Loes zegt: ‘Ik ben een betere moeder sinds mijn scheiding.‘

Soms loopt het leven gewoon anders dan je had gedacht en moet je moeilijke keuzes maken om weer gelukkig te worden. We hebben in Flair ook weleens geroepen dat wij vrouwen niet snel moeten opgeven, omdat een huwelijk of relatie nou eenmaal niet altijd rozengeur en maneschijn is. Nog steeds staan we daarachter, want in sommige gevallen kan het vechten voor wat je hebt het wél waard zijn.

Alleen kreeg ik daar toen een heel boos mailtje over van een lezeres. Ze schreef dat haar scheiding een van de moeilijkste beslissingen van haar leven was en dat ze er echt alles aan had gedaan om haar relatie te redden. En dat we niet zomaar over al dat verdriet heen moesten stappen. Goed punt! Dat doen we ook zeker niet. Moedig voorwaarts!

