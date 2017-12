Column Leonieke: Kaarsjes aan, wijntje erbij

Leonieke (36) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (5) en Boris (3).

Wat is de aanloop naar de feestdagen toch een heerlijke tijd! Iedereen is wat liever voor elkaar lijkt wel, de winkelstraten zijn zo gezellig met al die lichtjes (en ook zo verleidelijk met al die mooie etalages), de kerstboom fleurt het wat extra op en ikzelf geniet altijd extra van gezin en vrienden in deze dagen. Alsof de druk van het hele jaar er een beetje af is en de teugels wat kunnen en mogen vieren. Lekker! En natuurlijk moet er ook nog (veel) geshopt worden in december. Had ik me eerder nog voorgenomen om het financieel gezien rustig aan te doen in de realiteit lukt het met niet. Ik heb me al laten verleiden tot grote cadeaus voor de kinderen, ik heb heel veel borrels en etentjes gepland met vriendinnen en qua kerstdiner heb ik zin om uit te pakken, dus dat pakt altijd duurder uit dan je denkt. Ach, ik heb er zin in. Sparen zet ik gewoon op mijn goede voornemens voor het nieuwe jaar. Qua shoppen kan ik in elk geval mijn hart ophalen in deze Flair, want we hebben alvast een selectie gemaakt van de heerlijkste parfums en ik denk dat ik alle 50 feestschoenen wil hebben die onze stylist Judith heeft geselecteerd. Dat wordt dus een dag de stad in! En na de inkopen ga ik aan de slag met de pompoenrecepten van pag 74. Kaarsjes aan, wijntje erbij, kortom, niks meer aan doen. Geniet weer van deze Flair!

