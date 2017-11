Column Leonieke: de feestdagen

Leonieke (36) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (5) en Boris (3).

Ze staan alweer voor de deur, die heerlijke feestdagen. In deze periode denk ik vaak aan het afgelopen jaar, wat er allemaal is gebeurd. En de eerste conclusie is eigenlijk altijd: wat gaat de tijd toch snel! Dat gevoel heb ik helemaal als ik naar mijn jongens kijk. Jonge kinderen veranderen zo snel, dus ik herken ze soms bijna niet meer als ik nu foto’s van het vorige sinterklaasfeest bekijk. En was de verjaardag van de goedheiligman toen nog gewoon een gezellig feestje, inmiddels worden er plaatjes uitgeknipt van grote (en heel dure) legotreinen en willen ze alles hebben wat ze zien in de reclames op tv. Daar moet ik nog even een pedagogische oplossing voor vinden, want de Sint kan natuurlijk niet alles geven ;). Verder moet ik vooral denken aan een aantal mensen in mijn omgeving dat op het randje van de dood balanceerde. Gelukkig zijn ze er allemaal nog! En niet te vergeten: de fantastische vakantie die ik met mijn gezin heb gehad, het nieuwe huis dat nog lang niet af is (wedden, volgend jaar nog steeds niet!). Het sporten, dat ik nog steeds niet regelmatig doe, maar in januari starten we weer met een nieuwe Flair Fit & Gezond Challenge, dus dan kan ik dat meteen weer oppakken. Mijn vrienden heb ik de laatste maanden ook weer te weinig gezien en het afgelopen jaar had ik toch echt die zolder willen opruimen. Gelukkig heb ik me aan één belangrijk voornemen wel gehouden: me niet meer zo druk maken en gewoon genieten. Dus kom maar op met die feestdagen, ik heb er zin in!

