Column Leonieke: Sterk!

Leonieke (35) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Dat je blij kan worden van een poepluier. Deze week vertellen kersverse moeders hun hoogtepunten van het eerste jaar met een baby. En dat zijn er veel, kan ik je zeggen. Duizenden foto’s heb ik van die tijd. Elke poep en scheet heb ik vastgelegd. Als ik er nu op terugkijk, was ik misschien een tikkie hysterisch. Maar goed, het is ook zo bijzonder en je weet niet goed wat je overkomt.

Zo veel verantwoordelijkheid en liefde ineens, daar ga je wel een beetje gek van doen. En over baby’s kletsen is heel leuk, maar ik weet inmiddels dat het ook gezond is om als moeder het soms eens over wat anders te hebben. Over modetrends bijvoorbeeld. Wat heerlijk dat deze winter de bloementrend het helemaal is. We kunnen tijdens die donkere dagen gewoon letterlijk de bloemetjes buitenzetten. Hoe? Door ons te hullen in fijne kleding met een nog fijnere bloemenprint.

Kijk dus snel op pagina 38 hoe je deze trend het beste kunt dragen. En wil je weten of je het flirten (nog) een beetje onder de knie hebt? Doe dan de test! Verder delen in dit nummer heel sterke vrouwen hun verhaal. Zo kregen Amber en Lauren met zinloos geweld te maken. Het is verschrikkelijk dat het nog zo vaak voorkomt. Daarom is het belangrijk dat we dit verhaal blijven vertellen. Ook heftig om te lezen: Sofia sliep met haar baby op straat! Maar wat ik ontzettend inspirerend vind, is dat deze vrouwen er allemaal sterker zijn uitgekomen. Wauw!

