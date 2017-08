Column Leonieke: In balans

Elke week praat Flair-hoofdredacteur Leonieke Borghuis (35) je bij over haar dagelijkse beslommeringen en pleziertjes. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Lees ook: Column Leonieke: Zomerse sores

Zo! Ik zie mezelf al gaan met mijn twee jongens, de wereld over. Niet dus. Want A: Ik ben geen single mom en geniet van de vakanties met het gezin in, gewoon, Zuid-Frankrijk. Op de camping. Of nou ja, noem het een glamping. En B: Met twee jongens, in plaats van één kind? Het lijkt me best een onderneming.

Ik geef toe, ik vind het soms al lastig om alles thuis draaiende te houden, om balans te vinden tussen werk en gezin. Juist, weer dat cliché, die tien ballen in de lucht te houden. Maar toch, de 31-jarige single Kelly crost dus met haar dochter van zes de wereld over. Ze wil haar dochter onbetaalbare herinneringen meegeven in plaats van materie. Kelly doet waar ze zin in heeft. En dat bewonder ik. Check haar verhaal op pagina 64.

Verder in dit nummer: PMS, oftewel de maandelijkse ellende van de vrouw. Door verhalen van andere vrouwen met PMS voel ik me toch een stukje beter: ik ben dus niet de enige die soms wat chagrijnig is, zere borsten heeft en trek heeft in bijvoorbeeld chocola. Gelukkig is er goed nieuws: er is iets aan te doen!

Natuurlijk horen die rothormonen er een beetje bij, maar zeker voor de extreme gevallen van PMS is het fijn om te weten dat je het kunt doorbreken. Bij mij heeft extra vitamine B (tip van de huisarts) ‘in de aanloop naar’ geholpen. Ik ben een stuk vrolijker als het moment daar is. Zo’n simpele oplossing! Enne, man en kids zijn er ook blij mee.

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10 x Flair voor 10 euro!