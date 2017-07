Column Leonieke: Op de camping

Elke week praat Flair-hoofdredacteur Leonieke Borghuis (35) je bij over haar dagelijkse beslommeringen en pleziertjes. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Lees ook: Column Leonieke: Helden

Een naturistencamping, je moet het maar durven. Yes, I know, ik klink nu echt als een ontzettend trutje, maar ik durf dat dus niet, naakt vakantie vieren. Terwijl ik me best kan voorstellen dat het erg prettig is en het heel ‘vrij voelt’ om geen kleding te dragen.

Gelukkig is onze redacteur Marijke wat stoerder (heel veel stoerder eerlijk gezegd) en heeft zij voor Flair de naaktcamping uitgeprobeerd. En hoewel ze zich soms wat ongemakkelijk voelt, gebruikt ze ook termen als ‘I’m loving it!’ Snel lezen dus (in Flair 30).

En ik ben ook erg blij met het verhaal over mooie eilanden in Europa. The Isle of Skye bijvoorbeeld, of Sylt: ik moet toegeven dat ik er nog nooit van had gehoord. Of wel, natuurlijk wel, jullie kennen me toch! Ik had ze in ieder geval niet opgeslagen in mijn geheugen. Maar na het lezen van de lyrische teksten en mijn aansluitende verkennende zoektocht op internet, staan beide eilanden (en de andere acht uit het artikel) wel in mijn geheugen.

En heb ik zin om te gaan eilandhoppen door Europa. Of in ieder geval een paar van die prachtige eilanden te bezoeken. De boekingen voor deze zomer had ik in april al rond: met mijn gezin ga ik een paar weken naar een camping in Frankrijk. We gaan bijna weg, zin in! Maar ik weet al wat onze volgende vakantiebestemming is. Of zal ik de naturistencamping thuis eens voorleggen?

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10 x Flair voor 10 euro!