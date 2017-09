Column Chantal: ‘Op hoge hakjes liep hij in een toptijd het parcours’

Flairs Chantal (39) is moeder van Ravi (2). Ze woont samen met Gijs (36) en hond Tony. Omdat ze terug wilde naar haar roots, verhuisden ze een jaar geleden van Amsterdam naar een gehucht op het platteland.

We hadden laatst een feestje. De jongens mochten verkleed als ridder, de meiden als prinses. Er lagen outfitjes klaar voor de kids. Voor Ravi een ridderpakje, want ja, een jongen, dus een ridder. Zo denkt men over het algemeen. Ik zag Ravi jaloers kijken naar de roze prinsessenjurk en tiara. De meisjes draaiden rondjes, hun jurk zwierde mee. Ravi slikte. Toch hees hij zich dapper in zijn riddertenue en hield zijn schild vast. Dat zwaard hoefde hij niet. De Drakendans deed hij niet mee, hij stond achteraan en keek toe met een blik van: wat gebeurt hier allemaal?

Daarna was het tijd voor spelletjes. Op een (stok)paard zitten en ringsteken met je zwaard (niet leuk) en bloemen plukken en op kleur leggen (wel leuk). En er was een parcours dat de kinderen moesten lopen. Stel je daar niet te veel bij voor, totaal misschien zes meter, een rondje om de pion. En bij de spelletjes ging het ‘mis’. Ik vind niet dat het misging hoor, maar het was de bedoeling dat hij de zevenmijlslaarzen aandeed, maar hij ging voor de hakjes. Daarop moest hij dan een parcours lopen. Iedereen moedigde ‘m aan, Gijs en ik filmden het gebeuren.

Supertrots was ik, want weet je? De beste man kan beter op hakken lopen dan zijn moeder. Ik bak er niks van. Sterker nog: ik heb hoogtevrees op hoge hakken. En charmant, eh, nee, ik loop als een bouwvakker. Of iemand die nodig naar de wc moet of zo. Maar goed, de hakjes. Ik moedigde mijn zoon aan en hij zette een toptijd neer op z’n geliefde prinsessenmuiltjes van plastic. En ik vind daar niks van.

‘Op hoge hakjes liep hij in een toptijd het parcours’

Thuis wil Ravi Barbie kijken op YouTube, en dan het liefst in het Russisch. Elke keer wijst hij toch weer een filmpje aan van Russische makelij. Ik spreek aardig wat talen, maar van deze taal versta ik dus echt niks. En dat is best grappig. De klanken, tonen: echt niks nakkes nada. Gijs zet liever Spider-Man aan. Frozen vindt Ravi ook leuk. Hij drinkt ’s nachts alleen uit ‘zijn’ Frozen-beker, die hij serieus gestolen heeft van zijn vriendin Lola. Maar teruggeven, no way.

Speaking of Frozen. Laatst plaatste actrice Megan Fox een foto op Instagram van haar vierjarige zoon Noah die in een Frozen-jurk over straat ging. En daar vond het hele internet uiteraard iets van. De meeste mensen reageerden positief, maar er waren er ook bij die het afkeurden. Kortom: shit storm. Megan Fox gaf als commentaar in een talkshow: ‘Bij ons thuis mag iedereen zijn wie hij wil zijn.’ Zoiets zei Nicolette Kluijver laatst ook in Flair. Haar zoon loopt continu in jurkjes rond en ze neemt ‘m gewoon overal mee naartoe.

Ik sluit me daar volledig bij aan. De laatste tijd moet hier in huis trouwens één keer per dag de Drakendans op. Maar dan wel de versie van de meiden die de dans doen.

