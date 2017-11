Column Chantal: ‘En bier en wijn voor jou!’ gilde Ravi verrukt’

Chantal (40) is single moeder van Ravi (2). Ze wonen in een gehucht op het platteland. Elke week schrijft ze over haar belevenissen in Flair.

Lees ook: Column Chantal: ‘Niet de deur dichtgooien, hè, Raaf?’

Een taak die de ex had was boodschappen doen. Die doe ik nu dus zelf. Ik ga naar de Lidl en gooi mijn kar vol. Als single mom moet ik voortaan op de kleintjes letten en Albert Heijn bezorgt niet bij ons. Je begrijpt: ik woon dus echt héél erg afgelegen. Er is niks. Geen winkel. Geen bakker, niks. Alleen natuur. En groen, en koeien, en schapen, heel veel ganzen en water en rust.

Voor een supermarkt ben ik wel een halfuurtje (met de auto) onderweg. De brug is ook nog eens een aantal maanden afgesloten, dus dat betekent dat ik over een nog smaller en langer slingerdijkje de bewoonde wereld moet bereiken. Anyway, het boodschappenlijstje.

Ik bespreek alles met de kleine man des huizes, Ravi. Hij wilde eerst weten wat een lijstje was. Ik legde uit dat je een lijstje kunt maken met wensen of dingen die je niet mag vergeten, of een boodschappenlijstje. Dat laatste vond hij interessant. ‘Dus wat jij opschrijft, koop jij dan?’ Hij fronste zijn wenkbrauwen en hield zijn hoofd scheef (de nadenkstand). ‘Dan wil ik: jodenkoeken! Spekkies! Tomaten! Gehaktballen! BIER EN WIJN VOOR JOOOOUUUUUUU!’ gilde hij verrukt. En ten slotte mocht ik ook nog schoonmaakmiddelen opschrijven. Duidelijk een kind van zijn moeder, hij houdt van schoon. En weet dat zijn moeder graag een drankje drinkt.

‘En bier en wijn voor jou!’ gilde Ravi verrukt’

Uiteraard werd de volgende dag gecheckt of ik al die snoepjes had gehaald. Duidelijk teleurgesteld was hij dat ik alleen de tomaten van de lijst had ingeslagen en wat biertjes. Maar de redding was nabij. We gingen namelijk diezelfde dag nog voor het eerst naar de tandarts. Ik eerst in de stoel bij de mondhygiënist. Ik zette Ravi op de stoel – met het boekje over de Mol die wil weten wie er op zijn hoofd heeft gepoept – en zei dat hij rustig moest blijven zitten.

Hij vond het buitengewoon interessant. Af en toe stak ik mijn duim naar hem op als hij wat zorgelijk keek. De mondhygiënist had blond haar, en daar was ik blij om. Ravi houdt namelijk van blondines. Daarna kwam de tandarts. Een leuke vent. Mijn gebit was in orde. Vervolgens mocht Ravi, bij mij op schoot, in de tandarts- stoel. De man zei: ‘Ik ga jouw tanden tellen. Kun je je mond openen als een krokodil?’ En tot mijn verbazing deed hij zijn mond wagenwijd open en kon de beste man zijn tanden tellen en aantikken met een spiegeltje. Hij heeft er twintig. Daarna mocht hij een cadeautje uitkiezen. Het werd een sticker van een vos, die nu op de autodeur is geplakt.

Maar goed, elke keer als Ravi een snoepje wil, herinner ik hem aan de tandarts. Dan hoeft hij dus meteen niet meer. En vervolgens vraagt hij of hij ook eens naar die blonde meid mag, de mondhygiënist dus. Ik ben benieuwd hoelang dit eetpatroon aanhoudt en ik met gezonde lijstjes die supermarkt inga.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome