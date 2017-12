Column chantal: ‘Een ver land? Waarom ga je niet naar een weiland, mama?’

Chantal (40) is single moeder van Ravi (2). Ze wonen in een gehucht op het platteland. Elke week schrijft ze over haar belevenissen in Flair.

Kerst 2.0

Ravi en ik zijn op kerstbomenjacht geweest. En dat vlak na Sinterklaas. Eigenlijk zou Ravi een kerstkindje zijn – ik was uitgerekend op 24 december, kerstavond – maar hij kwam pas op 7 januari. Maar goed, mijn zoon houdt dus van kerst en sneeuw. Ik hou van palmbomen en wit zand. Ravi houdt niet van zand, vindt-ie vies. En de zon is maar heet.

Dit jaar vier ik voor het eerst sinds ik moeder ben kerst zonder mijn kind. Een gek gevoel. Ravi is bij papa, of eigenlijk opa en oma, omdat papa nog geen goede woning heeft gevonden. Ik ga hem missen, dat weet ik. Ook al ben ik niet zo’n kerstvierder, op zo’n feestdag doet het me waarschijnlijk net ietsje meer dat hij er niet is dan op een doodnormale dag. Gelukkig weet ik dat Ravi het leuk en fijn heeft bij zijn vader en de rest van zijn familie, dat is het belangrijkst. Maar goed, genoeg hierover. Niet huilen. Deze dingen horen erbij, bij scheiden, spreek ik mezelf streng toe.

En – positief denken – de kerstvoorpret pak ik natuurlijk wel mee. De kerstbomenjacht dus. Die ging ongeveer zo:

‘Mam, wat is jacht?’

Ik legde uit dat je dan op zoek gaat naar iets.

‘Maar een luipaard gaat toch op jacht?’ Hij houdt zijn hoofd schuin, in de nadenkstand.

‘Ja, Ravi, dat klopt. Maar je kunt bijvoorbeeld ook op koopjesjacht gaan.’

‘Wat zijn koopjes?’

‘Dat zijn dingen die niet zo veel geld kosten.’

‘O.’

‘Ik wil een racebaan, mam.’

Ik antwoordde dat ik graag naar een ver land zou willen. Waarop Ravi zei: ‘Waarom ga je dan niet naar een weiland, mama?’

Kijk, dat vond ik een slim antwoord. Over koopjesjacht gesproken: we wonen tussen de weilanden, dus naar een weiland gaan in plaats van een ver land, dat was nog eens een koopje.

We reden naar het tuincentrum. ‘Zijn we nu op jacht, mam?’

‘Ja, we zijn op kerstbomenjacht.’ Uiteindelijk viel Ravi’s oog op een klein boompje. Geen blauwspar of zoiets, een doodgewone minikerstboom. Die er wel een beetje verloren bij stond. Eenmaal thuis hingen we er ballen in en lampjes en zetten we het kerststalletje neer, compleet met kindje Jezus. Die hangt nu in de Playmobilboom. En zit dan weer in Ravi’s broekzak of ligt op de rug van het Playmobil-luipaard. Kindje Jezus is compleet geïntegreerd in de dierentuin van Ravi, net als de kamelen en de drie wijzen. Wij vieren kerst 2.0. En we wachten niet op 25 december, we doen het nu alvast. Want die datum, ach joh, die ligt volgens Ravi in een ver land. En op 7 januari wordt Ravi drie jaar, dan partyen wij erop los. Waar is het feestje? Nou, daar, tussen de weilanden.

