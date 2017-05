Collectie geboortekaartjes gelanceerd voor echte Amsterdamse baby’s

Jaarlijkse worden er meer dan 10.000 nieuwe Amsterdammertjes geboren. Hun ouders hebben vanaf vandaag de mogelijkheid om een typisch Amsterdams geboortekaartje met grachtenpandjes, de Westertoren of plattegrond van Amsterdam rond te sturen. ‘Er is steeds meer vraag naar geboortekaartjes die laten zien waar het kindje vandaan komt!’

Amsterdamse spruit

Corinne de Vries is oprichtster van de website Hippe Geboortekaartjes, een website waar je terecht kunt voor heel veel leuke geboortekaartjes. Op de site kun je zelf geboortekaartjes ontwerpen, of bestaande templates uitkiezen. Maar nu is er nog een optie toegevoegd aan de mogelijkheden. Want ouders kunnen nu een typisch Amsterdams geboortekaartje kiezen voor hun Amsterdamse spruit.

Trots op de stad

Corinne vertelt: ‘We kregen steeds vaker de vraag of we geboortekaartjes wilden maken met Amsterdamse elementen. Dit toont dat er vanuit de hoofdstad behoefte is aan geboortekaartjes die laten zien waar het Amsterdamse baby’tje vandaan komt. Ouders zijn trots op hun stad en laten dit graag zien met het kaartje dat ze versturen!’

Originele collectie

Op de kaartjes zijn allerlei Amsterdamse iconen afgebeeld, zoals de ArenA, de welbekende grachtenpanden en Amsterdammertjes. ‘We wilden een originele collectie ontwerpen, die helemaal past bij echte Amsterdamse baby’s. Volgens mij is dat gelukt!’

