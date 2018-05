YES: ook in Utrecht komt een chocoladecafé

Er is bijna niets waar we meer gek op zijn dan op chocolade. Een café geheel in het teken van deze lekkernij laat ons hart dan ook sneller kloppen. Het concept was er al in Amsterdam, maar binnenkort kunnen we ook in Utrecht terecht voor onze cravings.

Bij Chique-o-Latte kun je alles met chocolade bestellen wat je maar kunt bedenken. Van chocolademelk tot bonbons en van speciale taartjes tot koffie. NOM! Waar je deze vestiging kunt vinden? In de St. Jacobstraat naast de Bijenkorf. Ideaal dus om tijdens het shoppen even een chocolatebreak in te lassen.

Bron: Beautify | Beeld: Instagram & Shutterstock