NOM: deze chips van Lays smaakt naar tosti

We weten het, chips is geen lunch. Toch is het soms gewoon lekker makkelijk om ongegeneerd in die zak te graaien. En nu hebben ze een variant die toch een heel klein beetje door kan voor een maaltijd.

Deze chips smaak namelijk naar een tosti kaas mét ketchup. Je hoeft dus verder niks toe te voegen aan deze heerlijke snack, want het is al helemaal kant en klaar voor je gemaakt. Ben je dus een echte fan van dit gegrilde brood, dan is het zeker een tripje naar Canada waard. Alleen hier verkoopt Lays namelijk deze variant.

Bron: Beautify | Beeld: Lays & Shutterstock