Best of both worlds (of toch niet): chips met de smaak van kaneelbroodjes

Kiezen tussen zoet en zout is alsof je moet kiezen uit het onmogelijke. Want ga je nu voor die heerlijke kaasstengels, of toch voor dat zoete broodje? Deze chips in de smaak van cinnamon buns zou je het beste van twee werelden geven.

Een bijzondere combinatie dus, want bij chips denk je toch vooral aan een zoute smaak. De zoete sensatie van een kaneelbroodje zal even wennen zijn, maar voor alles is een eerste keer toch? Vooral in Canada is deze variant razend populair. Beoordelingen zijn wisselend (‘het is niet vies, maar dat is dan ook wel het meest aardige wat ik over deze smaak te zeggen heb’), dus wij hopen dat in Nederland snel de optie gaat bestaan om het eens zelf te ervaren. Oh en Lays, breng dan meteen ook al die andere bijzondere varianten hier op de markt. Thanks.

Bron: Beautify | Beeld: Shutterstock