Cheers! Deze alcoholvrije cava is wél lekker

Wie zwanger is, gebombardeerd is tot BOB of gewoon liever geen alcohol drinkt, moet tijdens een avondje uit met Spa rood of alcoholvrije alternatieven doen. En die zijn vaak toch echt een stuk minder lekker. Een Belgische start-up brengt nu bubbels op de markt, die wél goed smaken.

Lees ook: Say what? Champagne uit een plastic beker smaakt écht anders