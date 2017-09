Cheers to that! Aldi komt met 3-literfles Prosecco

Nee, we krijgen geen genoeg van Prosecco. Van dit drankje trekken we maar wat graag een flesje open als er iets te vieren is, of gewoon omdat we er zo dol op zijn natuurlijk. Voor een ieder die, net als wij, wou dat er nooit een eind kwam aan die fles komt Aldi met een jumbo-formaat voor een zacht prijsje.

Keer op keer weet Aldi weer te scoren. Een calorie-arme wijn, een opblaasbare jacuzzi en nu met deze jumbo-fles Prosecco. Speciaal voor de feestdagen komt de supermarkt met een bijzondere editie van de Prosecco Jeroboam DOCG.

Vanaf 14 november ligt deze editie in ieder geval in de Britse supermarkten, maar is hij ook online te verkrijgen voor een zacht prijsje van zo’n vijftig euro. Net zoals bij de andere hits van deze super, verwachten wij dat ook deze gigantische fles binnen no time uitverkocht zal zijn. Markeer deze dag dan ook alvast in je agenda, want dit wil je niet missen!

Bron: Mirror UK

