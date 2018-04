Cas Jansen: ‘Ik heb eigenlijk een wasverbod, want het gaat altijd mis’

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: Cas Jansen.

In het kort

Cas Jansen (40) woont samen met zijn vrouw Annelieke, dochter Joëlle (8) en zoon Vincent (4) in een huis van zo’n 160 m2 in Amsterdam. Hij is eigenaar van café-restaurants Venster 33 en Miss Moneypenny en speelt in films, series en theaterstukken. Vanaf deze week is hij elke zondag op RTL 4 te zien in de thrillerserie De 12 van Oldenheim, waarin het oer-Hollandse dorp Oldenheim wordt opgeschrikt door een reeks mysterieuze verdwijningen.

Hoe vaak maak jij het toilet schoon?

‘We hebben één keer per week een schoonmaakster die ook de wc schrobt. Ik weet eigenlijk niet of mijn vrouw Annelieke het tussendoor nog een keer doet. Het is in elk geval niet iets wat tot mijn dagelijkse bezigheden behoort.’

En dat zei hij zonder ook maar een greintje schaamte in z’n stem. 0 punten

Ben jij een stofzuiger of een stoffer?

‘Ik ben degene die stofzuigt bij ons. Met jonge kinderen is dat bijna elke dag nodig, zeker in het weekend. We houden ervan om dan uitgebreid te ontbijten, lunchen of brunchen met croissantjess, bolletjes en beschuitjes. Mét hagelslag, wat Joëlle en Vincent doordeweeks niet mogen. Het gevolg: een ontplofte tafel en dito vloer. Op zulke momenten pak ik de stofzuiger en maak ik de boel aan kant.’

Uit zichzelf! 1 punt

Wanneer waste je voor het laatst het beddengoed?

‘Afgelopen weekend. Normaal gesproken doen we dat elke week, maar na onze vakantie heb ik als een malle gewerkt. De bedden waren daardoor al een tijdje niet gedaan. Annelieke was weg, dus ik dacht: ik ga nú wassen. Zes volle trommels in totaal.’

De grote vraag is hoe die wasjes uit de machine kwamen. Evengoed: 1 punt

Is de was jouw taak?

‘Nee. Ik heb eigenlijk een wasverbod, want het gaat altijd mis. Er zit ineens een beha in verstopt of iets wat kreukt, waar vijf procent wol in zit of wat afgeeft. Dan krijg ik gedoe, omdat het nieuwe shirt van Joëlle roze in plaats van lichtblauw is geworden. Ik doe het steevast fout en daarom háát ik de was doen. Heel intens.’

En tóch doet hij het als de nood hoog is. 1 punt

Wie zet het afval buiten?

‘Ik. Altijd. Daar is mijn vrouw te chaotisch voor. Ik heb sinds een jaar een app waarin ik precies kan zien wat wanneer aan de weg moet. Heel handig.’

Beetje nerdy, maar vooruit. 1 punt

Hoe ging jij om met poepluiers?

‘Alle respect voor mensen die in de opvang werken en de hele dag niks anders doen dan iemand anders zo’n baby verschonen. Ik moet er niet aan denken. Als er een peuter voorbijkomt die in z’n broek heeft gepoept, ga ik al bijna over mijn nek. Bij mijn eigen kinderen moest ik wel. Maar om nou te zeggen dat het mijn hobby was: nee.’

Zijn geluk? Z’n beide kinderen waren supersnel zindelijk. Alsnog: 0 punten

Beeld: William Rutten (RTL)