NOM: McDonald’s in Duitsland verkoopt Camembert donuts

Zijn zoete lekkernijen niet zo jouw ding? Dan hebben we goed nieuws. De McDonald’s in Duitsland verkoopt namelijk donuts gevuld met Camembert. En ja, dat smaakt net zo goed als het klinkt.

Deze speciale donut is gemaakt van echte Camembert-kaas die is gepaneerd en gefrituurd. Het resultaat: een heerlijk knapperige, gouden ring gevuld met romige kaas. NOM! Deze donuts komen per vier of zeven stuks en bevatten twee bakjes cranberrysaus om ze in te dippen. Voor ongeveer €3,99 is deze hemel op aarde al van jou, maar dan moet je wel even naar Duitsland. Roadtrip anyone?

Camembert Donuts curly fries and a bottle of red.. Very happy meal 😇 pic.twitter.com/8zUZi64Nou — Sarah Thomson (@cwurthomson) 27 april 2018

