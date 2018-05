NOM: Calvé komt met pindakaas in de smaak karamel zeezout

Zeg je pindakaas, dan zeg je Calvé. Omdat de smaken wel een opfrisser konden gebruiken, gaat het merk nu voor een nieuwe smaaksensatie. Ze brengen namelijk een overheerlijke karamel zeezout-variant op de markt.

Lees ook: Dit wil je nu maken: tosti met banaan, pindakaas en sambal

En deze combinatie is niet de enige nieuwe smaak die we spotten. Ook is er een variant met speculaaskruiden, eentje met stukjes amandel, met stukjes pecan en als laatste een versie met Cacaonibs. Bij Albert Heijn is er tot en met maandag nu zelfs een actie waarbij je twee van deze potten voor €3,50 kan scoren. Als je bedenkt dat een pot €2,79 kost, is dat een zeer goede deal.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Glamour | Beeld: iStock & Calvé