Ice Ice Baby: de nostalgische Calippo Shots zijn terug

De bolletjes laten smelten op je tong, het laatste restje niet van de bodem krijgen en een hele hap in een keer naar binnen stoppen. De Calippo shots waren één groot feest en nu is het ijsje terug van weggeweest.

Oké, de smaken zijn misschien wat veranderd, maar het idee is hetzelfde. Nu kun je kiezen uit aardbei met citroen en cola citroen. NOM! Met maar 25 calorieën per busje is er dan ook helemaal geen reden meer om de lekkernij te laten staan. Of het ijs ook in Nederland verkrijgbaar is, is nog de vraag. Maar bij onze zuiderburen lijken de Calippo shots in de schappen te liggen, dus dat is een tripje over de grens wel waard.

Beeld: Instagram | Bron: Girlscene