‘Buitenspel Gezet’ van Kyra Rutgers uitgeroepen tot Roman van Zomer 2018

‘Buitenspel Gezet’ van Kyra Rutgers is een meeslepende feelgoodroman over voetbalvrouwen, affaires en de schijnwereld van glitter en glamour en wordt door recensenten een echte pageturner genoemd. Rossana Kluivert: ‘Met veel dynamiek geschreven. Aanrader!’

Op Flaironline.nl een exclusieve voorpublicatie: een fragment uit hoofdstuk 35, waarin voetbalvrouw Claire tijdens een heimelijk samenzijn met haar minnaar Yannis bíjna wordt betrapt door haar echtgenoot Michaelis.

Zwoele nacht

Het is een zwoele nacht. Het is windstil. Boven de tuin van Yannis staat de halvemaan op het hoogste punt van de donkere hemelboog. In lepeltje-lepeltjehouding liggen Claire en Yannis in de hangmat. Hun benen in elkaar gestrengeld. Na hun laatste afscheid had Claire zich nog zo voorgenomen het contact met Yannis écht te verbreken, maar nu heeft ze, amper twee weken later, die belofte aan zichzelf alweer verbroken. Nadat Michaelis haar had bericht dat zijn zakelijke afspraak uitliep, was ze uit nijd naar Yannis gereden. Ze hadden gebarbecued, wijntjes gedronken en waren uiteindelijk loom van de warmte en de alcohol in de hangmat in slaap gevallen. De perfecte invulling van een romantische avond, ware het niet dat Claire deze beleefde met een andere man dan haar echtgenoot. Dat realiseert Claire zich maar al te goed wanneer ze plotseling wakker schrikt. Met een ruk schiet ze overeind in de heen en weer schommelende hangmat. Yannis is nu ook wakker. ‘Liefje,’ klinkt zijn stem slaapdronken. ‘Waarom sta je op?’

‘Hoe laat is het?’ Paniek maakt zich van haar meester. In de duisternis loopt ze over de bemoste tuintegels naar het steigerhoutenbankje waarop haar handtas staat. Het onkruid kietelt onder haar blote voeten. Uit de tas vist ze haar telefoon. ‘Wat romantisch, liefje, om samen wakker te worden onder de sterrenhemel.’ Geeuwend strekt Yannis zijn armen uit. ‘Toe, kom weer lekker tegen mij aan liggen.’

‘Begrijp je de ernst van deze situatie niet?’ bijt Claire hem toe. ‘Het is vier uur! Ik heb drieëntwintig gemiste oproepen en ik-weet-niet-hoeveel berichten.’ Nerveus schieten haar ogen over de appjes. Lieve, bezorgde en boze berichten van Michaelis wisselen elkaar af.

Yannis slaat zijn benen over de rand van de hangmat. ‘Wie heeft je dan gebeld?’ ‘Ja, wie dénk je?’ ‘Ik begrijp dat dit heel vervelend is, maar…’

‘Man, hou eens even je mond.’ Haar handen trillen wanneer ze de aansteker bij de sigaret houdt. Zenuwachtig trekt ze met haar mond aan de Marlboro Light terwijl ze Michaelis’ berichten een voor een leest.

22:32 Schat, ik ben thuis. Waar ben jij? X

23:15 Kun je me even bellen?

23:17 Ben je boos?

23:44 Claire, dit is niet leuk meer. Je hebt je punt gemaakt.

00:01 Ik maak me zorgen. Laat iets van je horen!

00:52 Ik hou van je

01:07 Bekijk het maar!

02:00 Claire, bel me ajb!

03:40 Je vriendinnen zijn ook bezorgd. Geef in godsnaam een teken van leven.

03:44 Ik vermoed dat je me iets duidelijk wil maken. Maar wanneer ik om 04:00 uur niets van je heb gehoord, schakel ik de politie in.



‘O nee, hij gaat de politie bellen,’ roept Claire. ‘Wat een toestand.’ ‘Hij bekommert zich nooit om je en nu hangt hij opeens de bezorgde echtgenoot uit,’ schampert Yannis. ‘Hij probeert je gewoon angst aan te jagen. Denk maar niet dat hij echt de smeris inlicht. Als uitlekt dat zijn vrouw ervandoor is, zal de pers daarvan smullen. Dat wil hij voorkomen. Heus, geloof me.’

‘Welke waarheid?’

‘Klets niet zo dom. Bij mijn vriendinnen heeft hij al alarm geslagen. Olivia en Elena hebben me gebeld en berichten gestuurd.’ Met haar hand wappert ze voor haar gezicht om de warmte van haar gloeiende wangen te verdrijven. ‘O, hoe moet ik dit uitleggen?’

Vanuit de hangmat klinkt Yannis’ gegrinnik. ‘Lach niet,’ schreeuwt Claire. ‘Help me liever een goede smoes te bedenken.’ ‘Hoezo een smoes? Misschien is dit wel het juiste moment om Michaelis de waarheid te vertellen.’ ‘Welke waarheid?’ ‘Dat je verliefd bent op mij.’ ‘Maar ik bén niet verliefd op je,’ roept Claire uit.

Boos staat Yannis op uit de hangmat. Met zijn handen grijpt hij naar zijn hoofd. ‘Ik ben het spuugzat dat je mij aan het lijntje houdt.’

‘Dat doe ik niet. Jij hebt jezelf wijsgemaakt dat ik gek op je ben, dat we een stelletje zijn…’

‘Jij komt telkens weer naar mij toe en dan durf je nog te beweren dat we niets hebben samen, dat je niets voor me voelt!’ Zijn stem trilt van woede en hij trapt tegen het houten bankje aan.

‘Je bent van mij!’

Claire slaat haar handen voor haar betraande ogen. Wat heeft ze het verprutst. Michaelis is boos, Yannis is boos… ‘Het spijt me als ik je een verkeerde indruk heb gegeven,’ snikt ze. ‘Ik weet het ook allemaal niet meer.’ Dan gaat haar telefoon af. ‘Het is Michaelis. Ik moet gaan.’ Zonder Yannis aan te kijken trekt ze haar Louboutins aan.

‘Jij gaat nergens naartoe.’ Yannis grijpt Claire bij haar arm. ‘Je blijft hier.’ Op bedroefde toon fluistert hij: ‘Je bent de liefde van mijn leven. Ik wil je niet kwijt.’ Claire rukt zich los. ‘Raak me niet meer aan. Het spijt me Yannis, maar dit was het… hier houdt het op. En nu echt!’ Met lood in haar hoge hakken opent ze het tuinhek en loopt naar haar auto.

‘Claire, ga niet weg!’ hoort ze Yannis nog wanhopig schreeuwen. ‘Je bent van mij!’

‘Buitenspel Gezet’ van Kyra Rutgers (Uitgeverij Zomer & Keuning) is

overal verkrijgbaar; zo kun je ‘m bijvoorbeeld bestellen op bol.com. Paperback: € 12,50. E-book: € 7,99.

