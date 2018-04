Op je bucketlist ermee: breng je volgende vakantie door in een drijvend hotel

Een tentje, hotel of appartement: als het aankomt op vakantieverblijven is het aanbod enorm. Het is maar waar je voorkeur naar uitgaat, maar als je houdt van een beetje luxe en op zoek bent naar iets alternatiefs, is een drijvend hotel misschien wel iets voor jou.

Als je geen last hebt van zeebenen en niet misselijk wordt bij de gedachte van de golven onder je, moet je zeker eens het wereldwijde web afstruinen naar drijvende hotels. Het is eens iets anders dan een verblijf middenin de stad en geeft je nóg meer het vakantiegevoel dat je wilt. Onderstaande hotels mogen linea recta op je bucketlist:

1. OFF Seine Paris, Parijs

Slapen met uitzicht op de Seine is natuurlijk al hartstikke tof, maar wat dacht je van slapen óp de rivier?

2. Zambezi Queen, Botswana

Altijd al eens op een cruiseschip willen vertoeven? Met de Zambezi Queen vaar je over de Choberivier, geheel in stijl.

3. Bert’s Barges, Londen

Wil je Londen eens vanuit een ander oogpunt zien? Dobber dan in dit drijvende hotel, dan kun je na een lange dag shoppen heerlijk tot rust komen. En je hoeft helemaal niet lang onderweg te zijn vanuit het centrum.

