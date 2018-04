Weer eens iets anders dan de Color Run: een hardloopwedstrijd door het schuim

Er was de Color Run, er was de Obstacle Run en nu is er de Bubble Run. Een hardloopwedstrijd waarbij je niet door verfpoeder of modder rent, maar door kilometers schuim! Fan-tas-tisch, lijkt ons.

Lees ook

Gezellig! Deze gigantische opblaaseilanden ga je deze zomer overal zien

Bubble Run

Op zaterdag 17 juni wordt het Zuiderpark in Den Haag omgetoverd tot een heus schuimpark. Daar vindt namelijk de tweede editie van de Bubble Run plaats. Tijdens deze hardloopwedstrijd kun je een afstand van 2,5 of 5 kilometer rennen door een laag van duizenden zeepbelletjes.

Goed doel

Het hardloopparcours van de Bubble Run bevat drie grote schuimbaden die ervoor zorgen dat jij brandschoon een sprintje kunt trekken. De kosten voor de deelname gaan naar een goed doel: Stichting Get Connect. Deze organisatie zet zich in voor sport en gezondheid onder jongeren en volwassen, en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij.

Twee schuim-kansen

Voorafgaand aan de Bubble Run in Den Haag vindt er ook een hardloopwedstrijd door het schuim plaats op maandag 21 mei (Pinksteren) in Zwolle. Twee kansen om te genieten van dit bellenblaasfestijn met gekleurd schuim (unicorn vibes!) onder het genot van heerlijke dj-deuntjes. Met welke ren-buddy ga jij een Bubble Run-medaille binnenslepen?

Kijk hier voor meer informatie.

Beeld: Instagram