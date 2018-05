Deze bruisballen toveren jouw glas tequila om tot een cocktail

Bruisballen alleen voor in bad? Think twice. Deze variant maakt van jouw tequila een heuse cocktail. En het ziet er ook nog eens bruisend uit: wat wil je nog meer?

En niet zomaar een cocktail, nee een overheerlijk margarita. Laat de bal vallen in een glas tequila met suikersiroop, wat soda en binnen een paar tellen is jouw drankje klaar. Je kunt hierbij uit wel zeven verschillende smaken kiezen, voor ieder wat wils dus. Zo is er vlierbloesem en selder, passievrucht, lychee en chia, tomaat en tijm, jalapeño, opgelegde pruim en zeewierthee of appelsap met sherry.

New York

Maar zoals met veel goeds, is ook dit (nog) niet in Nederland verkrijgbaar. Waar je moet zijn voor deze smaakexplosie? Het is ooit verzonnen ter ere van de Nationale Margaritadag in Amerika en daar moet je dus ook zijn. En wel in de privéclub Norwood in New York. Goedkoop is het zeker niet, want een balletje opgooien kost 30 dollar. Dan weet je wel zeker dat het een bruisende avond gaat worden.

Bron: Flair.be & Elle Eten | Beeld: Instagram & iStock