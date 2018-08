Jezelf in een bruidsjurk hijsen sámen met je allerbeste vriendinnen: stiekem droomt iedere vrouw er van jongs af aan van. Herkenbaar? In Den Haag kun je deze meisjesdroom waarmaken en een onvergetelijk dagje uit beleven.

Organiseer je binnenkort een vriendinnendag, maar heb je nog geen idee wat je die dag wil gaan doen – los van heerlijk uiteten en de nodige wijntjes nuttigen? Maak van je vriendinnengroep een groep van bruiden voor één dag bij het Haagse Brides4fun.

Fun

Net buiten het centrum van Den Haag vind je Brides4fun waar je met een groep tot 10 personen twee uur lang bruidsjurken mag passen. ‘Wij dachten, waarom is een bruidsjurk passen eigenlijk alleen voorbehouden aan een aanstaande bruid? Met je vriendinnen, collega’s, zussen of een uitje met een vrijgezellenfeest. Iedereen mag bij ons in een bruidsjurk! Hoe leuk is dat?’, aldus oprichtster Daniëlle Lelieveld. Mede-initiatiefneemster Ilona Zijlstra: ‘Wij willen graag onderscheidend te werk gaan en al onze bezoekers een flinke dosis fun bezorgen. Dus kom maar op met die bruiden!’

Leuke extraatjes

Voor een bedrag vanaf 25 euro per persoon kun je de bruidsjurken passen. Daarnaast krijg je er een paar leuke extraatjes bij. Wat dacht je bijvoorbeeld van een glas bubbels en een paar zoete snacks? Je gaat overigens niet met lege handen naar huis: naast de gezellige ervaring en herinnering krijg je een afgedrukte fotostrip van jou en je vriendinnen.

Meer informatie en/of reserveren? Dat kan hier. Veel plezier!

Beeld: iStock, Instagram