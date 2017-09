Britt Scholte maakt pesten bespreekbaar tijdens Week tegen Pesten

Op 18 september trapt Britt Scholte, actrice en YouTuber, de antipestencampagne van Cartoon Network af. Met de boodschap ‘Wees een maatje, geen pestkop’ roept ze kinderen op om voor elkaar op te komen zodat niemand zich alleen hoeft te voelen.

Week tegen Pesten

Met deze campagne sluit Cartoon Network aan bij de landelijke ‘Week tegen Pesten’, die wordt georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. Dat pesten nog altijd een groot probleem is, blijkt uit de 50.000 keer dat de website Pestweb, onderdeel van Stichting School & Veiligheid, wordt bezocht.

CN Buddy Network

CN Buddy Network is een doorlopende campagne van Cartoon Network in heel Europa waarmee de zender een platform aanbiedt om het bewustzijn rond pesten te verhogen en om kinderen aan te zetten iets tegen pesten te doen. Met originele spots in Cartoon Network’s unieke animatiestijl en manier van vertellen wil de zender kinderen motiveren om over hun ervaringen te spreken, een goede vriend te zijn en anderen te ondersteunen. Voor de CN Buddy Network campagne dit jaar zijn rond het thema ‘vriendschap’ drie gloednieuwe spots geproduceerd die onder embargo via de volgende links te bekijken zijn: ‘Nieuw in de Klas’, ‘Een Sterke Vriendschap’ en ‘Beste Vrienden’.

Ambassadrice Britt Scholte

Ambassadrice Britt Scholte is in een speciaal opgenomen spot te zien. De spot, waar ook de 11-jarige danser Daniel Stosic, onder andere bekend van ‘Holland’s Got Talent’, aan meewerkt, toont hoe alleen gepeste kinderen zich kunnen voelen. Britt Scholte vindt het belangrijk dat er continu aandacht wordt besteed aan het grote probleem dat pesten oplevert: “Gepeste kinderen voelen zich alleen en dat is heel erg. Daarom vind ik het belangrijk dat kinderen er voor elkaar zijn, er met elkaar over praten en een maatje van gepeste kinderen worden. Want samen kunnen we pesten stoppen.”

Kinderen, ouders en leraren kunnen via het online platform, buddy.cartoonnetwork.nl informatie krijgen over pesten en hoe het kan worden tegengegaan.

Info: Cartoon Network