Briljant: met dit eenvoudige trucje wordt je guacamole nooit meer bruin

Guacamole is gelukkig zo lekker dat het meestal op is voordat het de kans krijgt om bruin te worden. Maar soms wil je natuurlijk ook wel eens van te voren een bakje Guacamole kunnen klaarmaken om dat later aan je vrienden te kunnen serveren. En dan komt deze handige tip heel goed van pas!

Om te voorkomen dat je guacamole bruin wordt hoef je maar één simpel trucje toe te passen als je net een verse portie ‘guac’ gemaakt heb. Strijk het goed glad en dek het af met een laagje water van ongeveer 1 cm. Hierdoor kan er bijna geen zuurstof meer bij je guacamole komen en wordt het niet bruin. Voordat je aan je dip wilt beginnen giet je zo veel mogelijk van het water weer af. De rest van het water kun je door je guacamole mengen. Hij zal daardoor ietsje wateriger worden maar dat is wat ons betref een small price to pay. Niet?

Bron: nsmbl.nl